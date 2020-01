Motorola Moto G8 e G8 Power con Snapdragon 665 a bordo, ecco in cosa differiranno

Arriva da Mishaal Rahman, una serie di leak su Motorola Moto G8 e G8 Power: si tratta dei due modelli che andranno a completare la gamma G8, già rappresentata dalle versioni Play e Plus, e che dovrebbero essere annunciati nel corso del MWC di Barcellona. Andiamo a scoprire quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche e, soprattutto, in cosa differiranno i due device.

Sia Motorola Moto G8 che Moto G8 Power gireranno su uno Snapdragon 665 e su Android 10 pre-installato. Dal punto di vista estetico la differenza sarà minima per quanto riguarda la diagonale del display, 6.39″ e 6.36″: in quest’ultimo caso, che riguarda il modello Power, la risoluzione sarà di 2.300 x 1.080 px contro i 1.560 x 720 px di Motorola Moto G8. Insomma, da Full HD+ a HD+.

Il foro sul display, nell’angolo in alto a sinistra, ospiterà una fotocamera anteriore da 8 MP o 25 MP (Power), mentre sul retro ai tre sensori in comune (principale da 16 MP, macro da 2 MP e grandangolare da 8 MP con angolo di visione da 118 gradi), se ne aggiungerà un quarto su Motorola Moto G8 Power da 8 MP.

Motorola Moto G8 arriverà in versioni da 2/3/4 GB di RAM più 32/64 GB di storage interno, mentre il Moto G8 Play sarà disponibile probabilmente solo nella configurazione da 4+64 GB. Il sensore per le impronte digitali sarà situato sul retro, probabilmente integrato nel logo Motorola, in entrambi i casi, mentre Motorola Moto G8 Power arriverà con una batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida a 18 W, contro i 4.000 mAh e ricarica a 10 W per il “fratello minore”.

