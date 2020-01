Sony: nuovi dettagli sulla scheda tecnica del nuovo top di gamma 5G

In occasione del Mobile World Congress 2020 di Barcellona ci sarà il debutto del nuovo top di gamma di Sony. Lo smartphone in questione potrà contare sul nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 865 e sul supporto alla rete 5G, la rete mobile di nuova generazione che sarà pienamente supportata dai top di gamma 2020.

Il nuovo flagship di Sony, che potrebbe chiamarsi Sony Xperia 2 oppure Xperia 5 Plus o anche Xperia 1.1, potrà contare su di una batteria ad alta capacità, almeno in rapporto agli standard di Sony. Lo smartphone, infatti, potrà contare su di una batteria da 4.400 mAh, stando ai dati emersi in queste ore.

Ricordiamo che il Sony Xperia 1 con display OLED da 6.5 pollici e risoluzione 4K presentato lo scorso anno si fermava ad aduna batteria da 3.300 mAh. Il nuovo top di gamma della casa nipponica dovrebbe presentare un display OLED con diagonale di 6.6 pollici, conservando il rapporto tra le dimensioni di 21:9.

Maggiori dettagli in merito al nuovo top di gamma di Sony arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. La casa nipponica, dopo la presentazione in programma al MWC 2020, dovrebbe avviare le vendite del nuovo smartphone nel corso della prossima primavera. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo top di gamma di Sony.