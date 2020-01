Samsung Galaxy A50: posticipato l’aggiornamento ad Android 10

Il Samsung Galaxy A50 è stato uno degli smartphone più venduti del 2019 in Italia. Il mid-range di Samsung, grazie ad una scheda tecnica equilibrata, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel nostro Paese nei mesi scorsi ed ora è in attesa dell’aggiornamento ad Android 10.

In un primo momento, l’update alla nuova versione di Android ed alla nuova One UI 2.0 per il Samsung Galaxy A50 era previsto per il mese di marzo. In queste ultime ore, l’applicazione di Samsung Members conferma che l’aggiornamento in questione è stato posticipato.

Android 10 con One UI 2.0 per Samsung Galaxy A50 arriverà soltanto nel corso del mese di maggio. Non sono state fornite informazioni in merito alle motivazioni del ritardo. I prossimi smartphone Samsung a ricevere Android 10 saranno i Galaxy S9, che registreranno l’arrivo dell’aggiornamento a febbraio, successivamente toccherà a Note 9, Note 10 5G, M20, Fold 2, A70, A80 e A90 5G che verranno aggiornati tra febbraio, marzo e aprile.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy A50 può essere acquistato oggi a partire da circa 230 Euro. Ecco il link per le migliori offerte:

Da pochi giorni, inoltre, è disponibile in Italia anche il Galaxy A51, evoluzione di A50 che può contare su di una scheda tecnica rinnovata. Lo smartphone costa poco più di 300 Euro.