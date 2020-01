iPhone XS 64 GB: disponibile in offerta su Amazon a 639 Euro

Tra le imperdibili offerte Amazon di oggi c’è anche un’offerta a tempo limitato dedicata ad iPhone XS. Lo smartphone viene proposto ad appena 639 Euro nella variante con 64 GB di storage interno. Da notare, invece, che la versione da 256 GB, sicuramente più interessante per chi ha bisogno di molto spazio d’archiviazione, costa 890 Euro.

Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per iPhone XS, smartphone con display OLED presentato nel 2018 ma ancora in grado di garantire prestazioni di altissimo livello, anche grazie all’eccellente supporto software di Apple che garantisce un’elevata longevità allo smartphone.

Il nuovo iPhone XS 64 GB in offerta oggi è venduto e spedito da Amazon con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce ed all’assistenza garantita da Amazon. Ecco il link per sfruttare la promozione di oggi che potrebbe terminare a breve (le unità in sconto sono limitate).

Da notare che, attualmente, iPhone XS viene proposto ad un prezzo più basso del più recente iPhone 11 che, pur avendo un SoC più recente, non può contare su di un display OLED. iPhone 11 costa circa 770 Euro in offerta: