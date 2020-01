Samsung Galaxy S9 vede la luce: Android 10 rilasciato a febbraio?

Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy S9, al centro di un piccolo giallo sul finire della scorsa settimana. Molti di voi ricorderanno che il top di gamma di inizio 2018 fu oggetto di un’indiscrezione riportata da AllAboutSamsung relativamente all’aggiornamento ad Android 10 (con One UI 2.0): stando alla fonte in questione, il major update sarebbe stato spostato a marzo, per non meglio precisati problemi (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Ebbene, nel fine settimana gli animi si sono tranquillizzati grazie alla divisione italiana del colosso asiatico che ha lasciato una nota per gli utenti nostrani sul forum ufficiale dell’azienda. In questa nota vengono ribadite le tempistiche iniziali, quindi con un rilascio di Android 10 previsto per il mese di febbraio, ormai prossimo.

Non solo: nelle ore successive anche altre divisioni in Europa hanno fatto lo stesso, spazzando di fatto ogni dubbio e facendo ripartire il conto alla rovescia che si era interrotto in modo inatteso dopo la sesta beta ormai risalente alla prima metà di questo mese.

Resta da capire per quale motivo Samsung Galaxy S9 sia comunque in ritardo rispetto al Galaxy Note 9 (le tabelle di marcia avrebbero dovuto coincidere, almeno in teoria): possibile che il team di sviluppo sia stato alle prese con qualche bug di troppo anche se la bufera sembra ormai superata.

