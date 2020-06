One UI 2.1 imminente su Samsung Galaxy S9 e S9+

Un’autentica telenovela quella che ha visto protagonista la One UI 2.1, l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del colosso coreano, e che sarebbe ormai vicina ai titoli di coda. Più in particolare ci riferiamo al tanto atteso rilascio su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: i più attenti di voi ricorderanno che il top di gamma di inizio 2018 era stato inizialmente “escluso” dalla lista di smartphone che avrebbero ricevuto l’update, per motivi legati all’hardware, giudicato già “obsoleto” dall’azienda.

In realtà. Samsung è tornata presto sui suoi passi, parlando di una versione One UI 2.1 “modificata” e adattata al comparto hardware presente sui top di gamma più datati (il discorso è valido anche per il Galaxy Note 9).

Un moderatore nel forum di supporto di Samsung Corea ha anticipato il rilascio imminente della One UI 2.1 per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+. L’aggiornamento dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana (in linea con le previsioni di maggio) ma inizialmente riguarderà unicamente i modelli in circolazione nel paese asiatico. E’ comunque il primo passo per arrivare poi al rilascio globale che non dovrebbe tardare molto.

Ricordiamo che le modifiche riguarderanno soprattutto le funzionalità aggiunte sulla One UI 2.1 per la fotocamera anteriore ma non c’è dubbio che verranno mantenute altre feature come Quick Share e Music Share.

