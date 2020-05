Samsung Galaxy S9 e S9+ ricevono le patch di maggio

Buona notizia per tutti i possessori di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+: da qualche ora, infatti, è partito il roll out di un nuovo aggiornamento che porta con sé le ultime patch di sicurezza Android, quelle relative al mese di maggio 2020.

E’ importante sottolineare che per il momento il rilascio ha coinvolto solo un numero limitato di paesi (Turchia, Emirati Arabi Uniti e Germania su tutti) ma, come spesso accade in questi casi, non dovrebbe passare troppo tempo prima dell’arrivo anche nella Penisola. Intanto possiamo segnalare la sigla della release, la G96*FXXS9DTD7, e un changelog sostanzialmente scarno, in cui si fa riferimento alle già citate patch di sicurezza.

A tal proposito, ricordiamo che ad inizio mese Samsung ha pubblicato il canonico bollettino in cui ha riferito di ben 19 vulnerabilità all’interno della personalizzazione software One UI 2.0, quella appunto presente su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+. Per il top di gamma di inizio 2018 il mese di giugno dovrebbe essere cruciale per l’arrivo della nuova One UI 2.1, ma in questo senso non sono arrivate ancora conferme ufficiali, al netto di indizi (positivi) che si sono succeduti nelle ultime settimane.

Per procedere manualmente all’installazione dei due aggiornamenti, bisognerà scaricare i firmware qui e qui (S9 e S9 Plus rispettivamente) e poi usare il tool Odin.