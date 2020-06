Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+, ecco la One UI 2.1!

Ci siamo! Come previsto, anche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus stanno ricevendo l’aggiornamento (attesissimo) alla One UI 2.1. Dopo mesi di annunci, smentite e indiscrezioni varie, la svolta è arrivata la scorsa settimana con l’arrivo della nuova versione della One UI sul Galaxy Note 9: rilascio che di fatto spalancava le porte al roll out anche sul top di gamma di inizio 2018, cosa che sta avvenendo proprio in queste ore.

Nello specifico, le build in questione sono le G96xFXXU9ETF5 e G96xNKSU3ETF4. Nel changelog ufficiale vengono segnalate tutte le novità, anche quelle relative alla fotocamera anteriore e che erano in dubbio su device più datati, della One UI 2.1. Presenti, quindi, sia Music Share che Quick Share (condivisione rapida tra device Samsung), mentre nel comparto fotografico spiccano diverse funzionalità come Single Take, filtri personalizzati, AR Emoji, AR Doodle. Proprio come accaduto col Galaxy Note 9, torna anche la Modalità Pro per la registrazione video.

Detto dei restyling di diverse app pre-installate (tra cui anche la Galleria), è importante sottolineare che l’update è disponibile già in Germania: non passerà più di qualche giorno per vedere la One UI 2.1 anche sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 + italiani. E’ comunque possibile controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento, tramite la voce “Scarica e Installa” nelle impostazioni di sistema sotto “Aggiornamenti software”.