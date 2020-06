Presto uno smartphone Xiaomi con Dimensity 1000+ e costi abbattuti per il 5G

E’ passato un mese e mezzo dalla presentazione del Dimensity 1000+, SoC firmato MediaTek che ha fatto già il suo debutto ufficiale su iQOO Z1. Il processore potrebbe segnare un ulteriore punto di svolta per Xiaomi e per il suo sub-brand Redmi, almeno stando a quanto dichiara oggi Digital Chat Station su Weibo.

L’arrivo di uno smartphone Xiaomi (o Redmi) con Dimensity 1000+ a bordo significherebbe un ulteriore ribassamento di prezzo per device con supporto al 5G. E’ doveroso ricordare che Redmi K30 Pro ad oggi rappresenta la miglior soluzione da questo punto di vista, con un prezzo di circa 275 euro (2.197 yuan per essere precisi) se si tiene unicamente conto del cambio ufficiale. Per la fonte in questione, uno Xiaomi col nuovo SoC di MediaTek potrebbe essere lanciato a 2.000 yuan che corrisponderebbero a 250 euro.

Possibile, inoltre, che l’imminente smartphone corrisponda con un device anticipato qualche giorno fa ancora da Digital Chat Station: si parlava in quel caso della presenza di un display con refresh rate a 144 Hz (supportato dal Dimensity 1000+ a differenza del Dimensity 1000 che si ferma ai 120 Hz), caratterizzato da un foro per ospitare la fotocamera anteriore e con risoluzione in Full HD+. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà qualche notizia ufficiale dal produttore cinese.