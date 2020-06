OnePlus 8T e 8T Pro vanteranno lo Snapdragon 865 Plus

Il 2020 sarà ricordato come un anno chiave per OnePlus: il brand cinese ha abbandonato definitivamente la strategia dei “flagship killer”, proponendo per la prima volta dei top di gamma capaci anche di scollinare quota 1.000 euro. OnePlus 8 Pro in questo senso ha aperto una nuova fase per l’azienda che, comunque, per quest’anno non prevede sostanziali cambiamenti nella strategia commerciale nel secondo semestre in tema di flagship.

Sì, perché al di là di OnePlus Z (di cui abbiamo parlato lo scorso fine settimana in questo articolo), ad ottobre sono attesi OnePlus 8T e 8T Pro: esattamente come accaduto nel 2019 col 7T e soprattutto col 7T Pro entrambi dovrebbero rappresentare delle “semplici” evoluzioni dei modelli che l’hanno preceduto.

Le prime indiscrezioni sulla OnePlus 8T series stanno già circolando: è più che probabile l’impiego del futuro Snapdragon 865 Plus di Qualcomm (anche se, a dire il vero, non è certo che l’azienda californiana lanci questo SoC), mentre sarà mantenuta la frequenza d’aggiornamento a 120 Hz per il display.

Sono attesi miglioramenti anche per il comparto fotografico, sia per quanto riguarda l’hardware che per il supporto software, così come è lecito immaginare delle batterie più capienti, nonostante le dimensioni siano destinate a restare sostanzialmente le stesse. Ci sarà tempo per rumors più concreti, la certezza è che l’asticella si sposta sempre più verso l’alto.