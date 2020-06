Xiaomi Mi Band 5, nuove immagini leaked a tre giorni dal lancio

Sale l’attesa per Xiaomi Mi Band 5: la nuova generazione della smartband più popolare al mondo è attesa per l’11 giugno e i rumors che stanno circolando non fanno altro che aumentare l’hype a dismisura. Oggi, a 72 ore dal lancio, arrivano nuove immagini leaked che confermano alcuni particolari già chiacchierati nei giorni scorsi.

La prima immagine, che trovate in alto, è relativa ad un teaser ufficiale: non emergono indizi significativi su quelle che saranno le funzionalità o la scheda tecnica di Xiaomi Mi Band 5, in compenso il produttore ha già anticipato quelle che saranno almeno 4 delle colorazioni dei cinturini già disponibili al lancio: verde militare, giallo, nero e arancione.

Una scelta già ampia, quindi, per gli utenti che decideranno di puntare su questa smartband che, proprio come accaduto col precedente modello, potrà contare su un display a colori. Che, però, in questo caso sarà molto più ampio: si passerà dagli attuali 0,95″ a 1.2 pollici.

Nella seconda immagine che trovate a metà articolo viene invece mostrata la confezione di Xiaomi Mi Band 5. Qui spunta un dettaglio decisamente rilevante: in basso a destra si fa riferimento al supporto NFC, fino ad oggi esclusiva delle unità in circolazione nel mercato cinese. Il tutto aspettando conferme su Alexa, controllo della saturazione dell’ossigeno nel sangue e tanto altro…