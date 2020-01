Samsung Galaxy S9, Android 10 stabile soltanto a marzo?

E’ decisamente sorprendente l’informazione che arriva dal sito tedesco AllAboutSamsung e che riguarda il top di gamma dell’azienda coreana di inizio 2018. Ci riferiamo ovviamente a Samsung Galaxy S9 che, contrariamente a quanto si pensasse, dovrebbe ricevere la versione stabile di Android 10 soltanto a marzo.

La fonte in questione ha trovato una roadmap “aggiornata” nell’app Samsung Members e la differenza più evidente riguarda proprio Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Vale la pena sottolineare che soltanto un paio di settimane fa è stata rilasciata la beta 6 e, considerato anche le tempistiche inizialmente annunciate col rilascio previsto entro fine gennaio, il roll out sembrava davvero dietro l’angolo.

Ad oggi si possono fare soltanto delle ipotesi sulle cause di questo rinvio, anche se è possibile che siano ancora troppi i bug presenti nell’ultima versione beta. Certo è che un’ulteriore attesa di due mesi non deve essere proprio una gran notizia per i possessori del Samsung Galaxy S9. Nella tabella in questione, che troverete in alto, emerge che a febbraio, invece, toccherà al Galaxy Note 9 e alla versione 5G del più recente Galaxy Note 10. Interessante poi notare che in primavera saranno protagonisti tutti i mid-range principali delle gamme Galaxy A e Galaxy M.

