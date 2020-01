iPhone 11, DxOMark giudica la fotocamera: è soltanto 17esimo in classifica

Con un pizzico di ritardo, DxOMark ha recensito la fotocamera posteriore di iPhone 11. Ci riferiamo ovviamente al modello “standard”, considerato che il “Pro Max” è già stato analizzato più di un mese fa dal portale specializzato (ottenne una valutazione complessiva pari a 117 punti, piazzandosi terzo nella classifica “generale”; ora è sceso al quinto posto).

Ebbene, i risultati sono buoni ma non entusiasmanti. iPhone 11 ha chiuso con 109 punti, lo stesso “score” di Huawei P20 Pro che, però, lo ha preceduto di un anno e mezzo sul mercato. iPhone 11 ha ottenuto nello specifico 112 punti per le foto e 101 per i video.

E’ interessante sottolineare alcuni passaggi della recensione di DxOMark che sì ammette una piccola “delusione” nel non vedere l’ultimo melafonino nella top ten, ma ricorda il salto in avanti rispetto al precedente XS Max (fermo a 106): tra i due si evidenzia un miglioramento evidente nelle foto, mentre la resa dei video è definita simile.

Il confronto con iPhone 11 Pro e Pro Max è più semplice. Come molti di voi già sapranno la versione base ha solo due fotocamere posteriori e l’assenza del terzo sensore si fa notare un po’ in tutti i frangenti (un esempio palese è la resa dell’effetto bokeh non all’altezza dei “fratelli maggiori”). La recensione completa della fotocamera di iPhone 11 da parte di DxOMark la potrete trovare qui, mentre il melafonino si può acquistare direttamente su Amazon: Apple iPhone 11 (64GB) - Nero