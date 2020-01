OnePlus Concept One si fa ammirare in un rivestimento in pelle nera

Ricordate OnePlus Concept One, presentato al CES 2020 e caratterizzato dalla tecnologia che permette di oscurare il modulo fotografico posteriore? In questo articolo potrete rinfrescarvi la memoria e ammirare il prototipo impreziosito da una scocca posteriore in pelle arancione, evidentemente ispirata a McLaren con cui ormai da tempo va avanti una stretta collaborazione.

Ebbene, oggi spunta un’altra versione di OnePlus Concept One stavolta proposta in una colorazione completamente nero. Il risultato è, almeno stando ai gusti di chi vi scrive, di grandissimo impatto visivo. La pelle nera va ad integrarsi più facilmente col vetro posteriore, oscurato – appunto – per nascondere le fotocamere.

Kevin Tao, il designer che ha creato questo bellissimo prototipo, ha non solo confermato che uno degli obiettivi iniziali era quello di proporre una linea “uniforme” e senza interruzioni di sorta, ma ha anche annunciato che in futuro l’azienda cinese potrebbe immettere sul mercato degli smartphone ispirati al Concept One.

Più in particolare fa riferimento ad un materiale molto simile alla pelle usata in questo caso, anche dal punto di vista del tatto; le differenze andrebbero ad incidere sia sulla facilità di trattamento, sia sulla durata stessa. Senza dimenticare l’aspetto legato all’ecologia e al rispetto dell’ambiente. Vi piacerebbe vedere OnePlus Concept One sul mercato?