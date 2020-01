OnePlus Concept One riesce a nascondere così le fotocamere posteriori

Anche OnePlus ha deciso di portare al CES 2020 che si sta svolgendo a Las Vegas un prodotto innovativo: OnePlus Concept One probabilmente non sarà mai messo in vendita ma di fatto conferma che l’azienda in futuro potrà utilizzare una particolarissima tecnologia per nascondere le fotocamere posteriori.

Nascondere è la parola giusta, considerato che i sensori fotografici diventano visibili soltanto quando viene attivata l’app Fotocamera. Il video che vi postiamo in basso riesce a rendere bene l’idea ma basti sapere che questo risultato è ottenuto grazie alla capacità di questo prototipo di aumentare o diminuire l’opacità del vetro posteriore.

Sarebbe meglio parlare al plurale visto che i vetri di fatto sono due, divisi da uno strato elettrocromatico. Con una carica che passa tra i due strati conduttivi cambia anche l’opacità, in appena 7 decimi di secondo. Si tratta ovviamente di una funzionalità che avrà i suoi difetti (quanto sono sensibili gli strati di vetro?) ma che comunque cattura l’attenzione.

Con OnePlus Concept One il produttore cinese apre il campo all’utilizzo di ancora più sensori fotografici nel futuro prossimo, senza per forza dover scendere a compromessi con un design di certo non pulitissimo con la presenza di più fotocamere. Il modello mostrato alla fiera di Las Vegas è inoltre realizzato con la collaborazione di McLaren che, se qualcuno di voi non lo sapesse, ha firmato diverse edizioni speciali degli smartphone OnePlus negli ultimi anni.