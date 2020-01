PosteMobile rilancia l’offerta Creami Wow Weekend da 4,99 Euro al mese

PosteMobile rilancia l’ottima offerta Creami Wow Weekend, una tariffa speciale, attivabile solo in alcune occasioni, che mette a disposizione dell’utente minuti ed SMS illimitati e un bundle da 10 GB in 4G ogni mese al costo di appena 4,99 Euro al mese. PosteMobile è un operatore virtuale ed utilizza la rete Wind. La connessione 4G presenta una velocità massima di 150 Mbps.

L’offerta in questione sarà attivabile nel corso del week end di sabato 11 e domenica 12 gennaio ma potrà essere prenotata, in anteprima dall’8 al 10 gennaio. In ogni caso, Creami Wow Weekend di PosteMobile è attivabile esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’operatore.

Ricordiamo, inoltre, che per sottoscrivere l’offerta non sono previsti costi di attivazione. L’unico costo iniziale è rappresentato da una ricarica di 15 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di 15 Euro di credito da utilizzare per i primi tre rinnovi dell’offerta.

Creami Wow Weekend di PosteMobile è una tariffa speciale disponibili per tutti. L’offerta, infatti, può essere attivata sia da chi richiede la portabilità del numero (da qualsiasi operatore) che da chi vuole attivare una nuova numerazione. Dopo aver richiesto l’attivazione dell’offerta, la SIM sarà spedita, gratuitamente, tramite Poste Italiane.

Per maggiori dettagli in merito all’offerta di PosteMobile potete fare riferimento al sito ufficiale dell’operatore. Come detto in precedenza, l’offerta in questione sarà attivabile solo sino a domenica 12 gennaio.