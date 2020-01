Samsung Galaxy Z Flip, nuovi dettagli sulla scheda tecnica

Il prossimo 11 febbraio, durante l’evento Unpacked 2020, non saranno soltanto i Samsung Galaxy S20 (di cui sono trapelati i prezzi proprio ieri, clicca qui per saperne di più) a prendersi la scena. Come molti di voi già sapranno, il colosso coreano presenterà anche il suo secondo smartphone con display pieghevole: ci riferiamo a Samsung Galaxy Z Flip, oggetto oggi di nuovi leak firmati Max Weinbach.

La fonte in questione ha aggiunto nuovi particolari a quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del device, a partire dalla presenza a bordo di uno Snapdragon 855+. Non è tutto: viene segnalata la presenza di un sensore per le impronte digitali piazzato sul frame laterale.

Dal punto di vista multimediale, invece, la configurazione dovrebbe prevedere una dual cam da 12+12 MP, con sensore principale e uno grandangolare. Qualche riferimento arriva anche sulla batteria che avrà il supporto alla ricarica wireless, con quella cablata che sarà da 15 W.

Interessanti anche le informazioni sul display: viene confermata la presenza di uno schermo di tipo Dynamic AMOLED, mentre il piccolo pannello secondario, che verrà visualizzato con lo smartphone chiuso, avrà un display da 0.1″ e mostrerà notifiche, stato batteria e inquadratura fotocamera in caso di selfie. Ieri, in questo articolo, vi avevamo mostrato le due modalità di visualizzazione che troveremo su Samsung Galaxy Z Flip.