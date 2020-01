Samsung Galaxy Z Flip avrà due modalità di visualizzazione: ecco il video dimostrativo

Atteso per l’11 febbraio, quando sarà presentato durante l’Unpacked che vedrà protagonista anche il Galaxy S20, Samsung Galaxy Z Flip incuriosisce soprattutto per due dettagli (non di poco conto) che rappresenteranno una rottura evidente col Galaxy Fold.

Il prossimo smartphone con display pieghevole del colosso coreano dovrebbe infatti essere lanciato ad un prezzo decisamente inferiore (ne abbiamo parlato ieri in questo articolo) e, soprattutto, cambierà form factor. L’apertura verticale, come l’imminente Motorola RAZR, e non orizzontale garantirà una nuova modalità di visualizzazione a 90 gradi che si aggiungerà ovviamente a quella classica a 180 gradi.

Oggi è Max Weinbach a condividere un video esemplificativo su quella che sarà un’interessante particolarità del Samsung Galaxy Z Flip. Come sottolinea lo stesso leaker, si tratta di una modalità che agevolerebbe l’uso dello smartphone in determinati contesti, come ad esempio una videochiamata, portando la schermata principale nella parte che resterebbe verticale.

Samsung Galaxy Z Flip arriverà ovviamente con una scheda tecnica di alto livello ma non “top”: basti pensare allo Snapdragon 855 (e non 865). Una scelta che consentirà, come ricordato in apertura, di abbassare il prezzo di vendita e portarlo probabilmente sui 1.400 euro, meno del già citato Motorola RAZR e poco più della versione Ultra del futuro Galaxy S20.