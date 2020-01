Anche sull’app Facebook per Android arriva il tema scuro

Soltanto ieri, in questo articolo, vi avevamo parlato dell’arrivo del tema scuro su WhatsApp, almeno nella versione beta su Android. Un passo in avanti epocale e frutto di diversi mesi di lavorazione, praticamente gli stessi che hanno coinvolto anche l’app di Facebook per Android.

Ebbene, oggi arrivano novità importanti anche su questo fronte. Pare infatti che il roll out pubblico della nuova funzionalità sia già partito e che siano già stati coinvolti diversi utenti. Per il momento, comunque, il rilascio sarebbe “controllato” e riguardi soltanto i device che possiedono la Modalità Scura (o se preferite, dark mode) nativa. Bisognerà avere l’ultima versione dell’app Facebook disponibile sul Play Store e attendere che la nuova feature venga resa disponibile da server. Niente aggiornamento manuale, dunque.

In alto troverete una galleria d’immagini del tema scuro per l’app Facebook su Android. Come già emerso nelle scorse settimane, Palo Alto ha preferito optare per tonalità grigie per non andare incontro ad un contrasto troppo netto tra nero e caratteri chiari. Una scelta condivisibile considerato anche che anche il resto degli elementi, presenti sulla schermata principale dell’app e in altri contesti, sembrano essere perfettamente in armonia con le nuove linee estetiche.

E’ utile ricordare che Messenger ha già ricevuto la dark mode sul finire dello scorso anno.