Presto potremmo avere un sistema operativo firmato Facebook

“Vogliamo avere spazio nella prossima generazione e per farlo non possiamo fidarci del mercato: quindi dovremo pensarci da soli”: sono le parole di Andrew Bosworh, VP del reparto hardware di Facebook. Reparto che negli ultimi anni sta cercando di smuovere le acque, anche se per ora Oculo e Facebook Portal non hanno spiccato il volo.

E’ però fondamentale per capire i motivi che stanno spingendo il colosso di Palo Alto alla creazione di un sistema operativo tutto suo, partendo praticamente da zero. Per farlo, Zuckerberg ha ingaggiato Mark Lucovsky, uno dei co-autori di Windows NT, almeno stando a quanto rivelato oggi da The Information.

Non è tutto: il nuovo team di sviluppo ha sede a Burlingame, non lontano da Palo Alto, con un complesso di uffici che potrà ospitare fino a 4.000 persone. Il progetto, d’altronde, è mastodontico visto che ad oggi è quasi utopistico poter pensare di far concorrenza a Google.

Facebook, però, potrebbe cominciare a proporre un OS interno al suo ecosistema: sarebbe una novità apprezzata da molti considerato anche che sia Facebook che Instagram sono divenuti col tempo anche uno strumento di lavoro indispensabile nel web-marketing. Insomma, per il momento si viaggerebbe su binari paralleli a iOS e Android: in futuro, chissà…