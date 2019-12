Queste potrebbero essere le prime foto reali di Samsung Galaxy Fold 2

Dopo i tantissimi rumors delle ultime settimane, finalmente spuntano quelle che di fatto potrebbero essere le prime foto “reali” di Samsung Galaxy Fold 2. Come molti di voi ormai già sapranno, la prossima generazione del pieghevole del produttore coreano sarà “a conchiglia”, seguendo quindi le orme del Motorola RAZR.

A conferma di ciò arrivano le immagini spuntate oggi su Weibo e che riguardano lo smartphone che, probabilmente, sarà lanciato già il 18 febbraio 2020, in contemporanea con la gamma Galaxy S11. I particolari degni di nota sono tanti, andiamo ad elencare i più rilevanti.

Come da previsioni, la chiusura arriverà sul lato lungo (quindi l’opposto di quanto accade con l’attuale Galaxy Fold), mentre da chiuso si potrà comunque utilizzare (almeno in qualche funzionalità basic) il Samsung Galaxy Fold 2 grazie ad un mini-display. Non manca anche il foro sul display principale (in alto, al centro) che ospiterebbe la fotocamera anteriore (esattamente come accade sul Galaxy Note 10), mentre non mancano USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm e uno speaker audio posto su uno dei frame laterali.

E’ interessante notare che lo spessore delle cornici è piuttosto pronunciato: non è quindi escluso che quello che vedete ritratto nelle immagini in alto possa trattarsi di un prototipo, anche se a questo punto è lecito immaginare che la versione finale di Samsung Galaxy Fold 2 non sarà troppo differente.