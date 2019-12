Toh, chi si rivede: Samsung Galaxy Home Mini debutta al CES 2020?

Il 2019 di Samsung passerà alla storia anche come l’anno dei continui rinvii: se la telenovela relativa al Galaxy Fold è stata più seguita dai media, in molti ricorderanno che ad inizio anno fu ufficializzato anche il Samsung Galaxy Home. Il primo smart speaker del colosso coreano avrebbe dovuto fare il suo debutto sul mercato in primavera ma, dopo continui rinvii, anche l’ultima scadenza comunicata (entro la fine del Q3) è stata superata senza alcun sussulto.

Insomma, Samsung Galaxy Home probabilmente non verrà mai lanciato ma si spera che la sua versione Mini non segua le sue orme. L’altoparlante intelligente ha ricevuto non solo già numerose certificazioni ma in Corea del Sud è stato provato da diversi utenti partecipanti al programma di beta testing. Non solo: la stessa Samsung, tramite il proprio team AI, ha già svelato alcune specifiche tecniche dello smart speaker che, notizia di oggi, potrebbe essere presentato ufficialmente al CES di Las Vegas, come di consueto in programma ad inizio gennaio.

L’importante fiera nel Nevada potrebbe così essere l’occasione di una sorta di “redenzione”: Samsung Galaxy Home Mini ha le potenzialità per poter competere coi rivali più accreditati sul mercato, per farlo però dovrà necessariamente essere lanciato sul mercato. I coreani riusciranno in quest’impresa titanica?