Huawei: nuovo record di vendite nel 2019 nonostante il ban USA

Nonostante il ban USA e l’impossibilità di accedere ai Google Mobile Services, Huawei celebra un 2019 da record per quanto riguarda gli smartphone venduti. La casa cinese, infatti, ha confermato di aver raggiunto quota 230 milioni di unità vendute nel corso dell’anno, superando nettamente il risultato del 2018, chiuso a quota 200 milioni di unità spedite.

Grazie a questo risultato, Huawei si è avvicinata tantissimo a Samsung, leader del mercato smartphone, che dovrebbe chiudere il 20219 con un totale di 250 milioni di unità vendute. La casa cinese conferma, quindi, l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile alla leadership del mercato.

L’impossibilità di utilizzare i Google Mobile Services sui suoi smartphone, in ogni caso, rappresenta un evidente limite per la crescita futura di Huawei. L’azienda in questi ultimi mesi ha lanciato diversi mid-range che erano stati certificati da Google prima del ban ma i top di gamma Mate 30 sono arrivati sul mercato senza i servizi Google, un elemento che ha ridotto notevolmente la loro diffusione.

A sostenere la crescita di Huawei è stato il mercato interno. In Cina, infatti, Huawei ha registrato vendite in costante crescita confermandosi leader indiscussa del mercato. Staremo a vedere cosa succederà nel corso del 2020. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.