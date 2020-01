Svolta OnePlus 8 Pro, ci sarà la ricarica wireless?

Il futuro OnePlus 8 Pro è già da tempo al centro di rumors, alcuni praticamente già confermati dallo stesso produttore cinese (come ad esempio il display che conterà su una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz). Oggi arriva una nuova indiscrezione che di certo farà molto piacere, anche perché richiestissima negli ultimi anni, ai fan OP.

Ci riferiamo alla ricarica wireless per la batteria, una funzionalità che OnePlus aveva sempre ignorato per “non scendere a compromessi” che ci sarebbero stati sul piano sia dell’estetica che dell’hardware puro. Ebbene, oggi arriva un tweet di Max J. che ribalta totalmente lo scenario.

Il noto leaker ha postato un concept (non è quindi un render ufficiale, attenzione) con uno smartphone situato su una basetta per la ricarica wireless. Gli indizi che fanno pensare a OnePlus 8 Pro sono essenzialmente due: il foro sul display in alto a sinistra e il riferimento al “like a pro” nel tweet. Considerato che tra gli smartphone più in voga degli ultimi anni praticamente solo quelli firmati OnePlus non vantavano ancora questa funzionalità, è facile tirare le somme.

L’impressione è che, quindi, Pete Lau punti su un salto generazionale importante in questo 2020, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno. Per completezza d’informazione, ricordiamo che la batteria di OnePlus 8 Pro dovrebbe avere una capacità da 4.500 mAh e supportare la ricarica rapida a 50 W.