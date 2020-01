Samsung Galaxy S20: prezzi più alti del previsto, si partirà da 899 Euro

Mancano poco più di due settimane al debutto ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, i tre top di gamma che la casa coreana presenterà nel corso dell’evento in programma il prossimo 11 di febbraio. In vista della commercializzazione, attesa per marzo, emergono online nuove conferme sui prezzi dei tre smartphone.

Secondo le prime indiscrezioni, il Samsung Galaxy S20 arriverà sul mercato con un prezzo di 899 Euro per la variante 4G e di 999 Euro per quella dotata anche del supporto al 5G. Il Galaxy S20+, invece, potrebbe partire da 999/1099 Euro, prezzi riferiti rispettivamente alle versioni 4G e 5G.

A completare l’offerta ci sarà il top di gamma Galaxy S20 Ultra. Lo smartphone dovrebbe partire da 1.349 Euro (versione base da 256 GB). In cantiere ci sarebbe anche una versione da 512 GB che potrebbe costare 1549 Euro. Ricordiamo che S20 Ultra sarà realizzato esclusivamente con supporto 5G mentre non è prevista una versione 4G.

Maggiori dettagli in merito ai nuovi S20 arriveranno nel corso dei prossimi giorni. I tre nuovi smartphone di Samsung dovrebbero arrivare sul mercato nel corso del mese di marzo. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi alla nuova famiglia S20 oramai sempre più vicina al debutto ufficiale.