In queste ore, Amazon Italia ha introdotto una nuova possibilità per effettuare acquisti. Alcuni utenti, in via sperimentale, possono effettuare acquisti rateali per una selezione di prodotti (venduti direttamente da Amazon). Gli acquisti non prevedono interessi o altri oneri e non necessitano dell’utilizzo di una carta di credito o di un finanziamento. Per completare l’acquisto rateale basta una qualsiasi carta di debito (le prepagate ricaricabili non sono accettate al momento).

Le segnalazioni in merito alla possibilità di comprare a rate su Amazon si stanno moltiplicando. Stando a quanto abbiamo potuto provare, al momento è possibile rateizzare i propri acquisti sino ad un massimo di 5 rate (anche se ci sono segnalazioni in merito alla possibilità di optare per 10 rate mensili).

Tra i prodotti acquistabili a rate, invece, da quanto abbiamo potuto verificare tale opzione sembrerebbe disponibili per tutti i prodotti della categoria Dispositivi Amazon (i tablet Fire, i Kindle, gli Echo, la Fire TV Stick etc.) e per pochi altri prodotti venduti direttamente da Amazon. Per scegliere l’acquisto a rate basterà selezionare l’apposita opzione al momento dell’inserimento del prodotto scelto nel carrello.

Essendo una modalità appena abilitata, l’opzione di pagamento rateale potrebbe ben presto essere ampliata ad un gran numero di nuovi prodotti. Maggiori dettagli in tal senso potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni.