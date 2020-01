Questi sono gli smartphone LG che riceveranno Android 10 (anche in Italia)

Arriva direttamente dalla divisione italiana di LG la lista di alcuni smartphone del produttore coreano che riceveranno l’aggiornamento ad Android 10 (ovviamente con interfaccia personalizzata LG UX 9.0) nei prossimi mesi. Prima di scendere nel dettaglio, è doveroso sottolineare che non si tratta di un elenco definitivo e che potrebbero essere aggiunti anche altri modelli in corso d’opera. Insomma, non disperate.

Si partirà così a breve, ad inizio di febbraio, con LG V50 ThinQ. Nel secondo trimestre di quest’anno toccherà poi al G8X, mentre nel corso dell’estate saranno coinvolti i vari V40, G8S e G7. Prima della fine di quest’anno, invece, riceveranno il tanto atteso major update altri smartphone come: LG K50S, K40 S, K50 e Q60, tutti modelli di fascia medio-bassa (ed è un particolare di non poco conto).

Vale la pena ricordare che nel caso di LG V50 ThinQ il roll out della nuova versione del robottino verde è per la verità già cominciato: molti di voi ricorderanno che diverse settimane fa i primi feedback a riguardo arrivarono dai modelli in commercio in Corea del Sud. La roadmap sopracitata, lo ribadiamo, è valida per il mercato italiano.

