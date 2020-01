Motorola Moto G7 Plus, ecco l’aggiornamento ad Android 10!

Da poche ore è partito il roll out della versione stabile di Android 10 su Motorola Moto G7 Plus. Il mid-range lanciato ad inizio 2019 era già stato coinvolto in una sorta di programma beta dallo scorso dicembre, ora è tempo di fare il grande salto.

I primi feedback, come di consueto quando si parla di Motorola, arrivano dal Brasile dove è stata segnalata la versione software QPW30.61-21. Facile immaginare che nel giro di qualche settimana (ipotizziamo per fine febbraio) il rilascio della versione stabile di Android 10 possa completarsi a livello globale.

Sono ovviamente tante le novità che arrivano con il major update, tra cui quelle già note come il tema scuro presente di default. Non mancano i soliti miglioramenti anche dal punto di vista della sicurezza e delle prestazioni. E’ doveroso sottolineare che Motorola aveva già rilasciato Android 10 stabile per il suo One Vision ad inizio mese, come vi avevamo riportato in questo articolo.

Moto G7 Plus è uno smartphone dotato di un display da 6.24″ in Full HD+ e con notch a goccia, mentre il SoC è uno Snapdragon 636 accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Da segnalare anche una dual cam posteriore da 16+5 MP.