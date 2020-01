Wind Tre: in arrivo brand unico e nuovo marchio low cost

Continuano le indiscrezioni sul futuro di Wind Tre. L’operatore si prepara ad abbandonare la strategia dei due brand separati (Wind e Tre) per lanciare nel corso dei prossimi mesi un nuovo brand unico con l’obiettivo di contrastare i provider rivali come Vodafone, TIM e Iiliad.

Da tempo, Wind Tre ha avviato un programma di unificazione dei punti vendita che, nella maggior parte dei casi, propongono oggi entrambi i brand del gruppo. Il lancio del nuovo brand unico potrebbe arrivare già sul finire del primo trimestre dell’anno in corso. Al momento, non sarebbe ancora stata presa una decisione definitiva sul nome da utilizzare (WInd Tre ha registrato diversi nuovi domini in questi mesi).

Nel frattempo, l’operatore potrebbe lanciare anche un nuovo marchio low cost, in risposta a quanto fatto da Vodafone con ho. Mobile e da TIM con Kena Mobile. Il nuovo brand low cost potrebbe arrivare sul mercato a breve distanza dalla fusione dei marchi Wind e Tre proponendo tariffe economiche e, come avviene con ho. e Kena, offerte semplici e senza costi nascosti, vincoli o altre limitazioni.

Maggiori dettagli in merito al futuro di Wind Tre arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.