I migliori gaming-phone del momento

L’evoluzione del gaming online prosegue anche nel campo mobile: infatti, i grandi colossi della tecnologia ormai realizzano degli smartphone sempre più performanti e pronti a supportare anche i giochi più complessi e pesanti. Insomma, non è assolutamente una bestemmia definire gli smartphone come una sorta di console di nuova generazione.

Le differenze rispetto a qualche anno fa sono evidenti: merito anche della sempre più ampia diffusione dei casinò online. Ormai, ci sono sempre più utenti che giocano e scommettono direttamente dal proprio dispositivo mobile. I vantaggi sono numerosi: prima di tutto, dal punto di vista della praticità d'uso e del risparmio di tempo. Non bisogna aspettare di tornare a casa per connettersi alla piattaforma o scaricare un software o una specifica applicazione sul proprio smartphone: è sufficiente sfruttare direttamente il proprio browser web e, in men che non si dica, ecco che può iniziare il divertimento.

Smartphone sempre più potenti per giocare

Visto che gli smartphone vengono usati sempre di più alla stregua di console e in ogni ambito del gaming, ecco che sono sempre più potenti e pronti per supportare questo tipo di funzionalità. Un’esperienza di gioco di alto livello, infatti, necessita anche di poter disporre di uno smartphone in grado di garantire un’elevata autonomia, ma al contempo offrire uno schermo nitido e brillante.

A detta della maggior parte degli addetti ai lavori, l’iPhone 11 Pro e la versione Pro Max rappresentano i migliori device per il gaming attualmente disponibili sul mercato. Un processore A13 Bionic, oltre che una batteria di tutto rispetto, senza dimenticare un display che può variare tra 5.8 e 6.5 pollici, rappresentano uno strumento ideale per ogni appassionato di gaming.

Apple propone l’accesso al più completo e ricco ecosistema per i giochi, oltre che il processore più veloce per chi ama giocare da smartphone. D’altro canto, è bene sottolineare come si tratta di uno smartphone non proprio a basso prezzo. È abbastanza facile intuire come l’iPhone 11 Pro Max abbia due vantaggi: il display di dimensioni maggiori e una batteria caratterizzata da un’autonomia più alta.

Le alternative all’iPhone 11 Pro

Un altro eccellente smartphone che permette di divertirsi con il gaming mobile ad un prezzo nemmeno troppo elevato è senz’altro il modello OnePlus 7 Pro. I punti di forza di questo device mobile sono rappresentati dalla notevole autonomia della batteria e dal sensore per le impronte digitali che è stato integrato direttamente all’interno dello schermo. Ci sono alcuni nei, però, come ad esempio la mancanza del jack dedicato alle cuffie, oltre al fatto che il dispositivo è piuttosto pesante.

D’altra parte, però, è vero che OnePlus 7 Pro comporta una spesa decisamente più bassa in confronto ad iPhone e vari modelli di Samsung, ma è in grado comunque di garantire delle prestazioni di tutto rispetto, grazie alla presenza del chipset Qualcomm Snapdragon 855, oltre ad una versione massima di memoria RAM pari a 12 GB.

Per chi desidera una terza alternativa, allora Samsung Galaxy S10 Plus (ottima anche la versione S10) è il miglior modello del colosso asiatico per quanto riguarda il gaming su mobile. Tre sono i pregi principali: prima di tutto un processore estremamente potente, proporzioni di assoluto livello e il fatto di avere il sensore per le impronte digitali integrato nello schermo.

È vero, però, che il prezzo è particolarmente alto e non proprio adatto a tutte le tasche. Un altro neo può derivare da alcune decisioni che riguardano il design che, spesso e volentieri, si dimostra un po’ troppo scivoloso. Ad ogni modo, sia il display Super Amoled che il processore SOC Snapdragon 855 di Qualcomm sono due caratteristiche che difficilmente si ritrovare in giro.