iPad Pro: in arrivo la Smart Keyboard con trackpad

Apple sta preparando diverse novità per la sua gamma iPad Pro. Nel corso delle prossime settimane, infatti, debutterà il nuovo iPad Pro 2020 che porterà con sé anche la nuova Smart Keyboard con trackpad integrato, un accessorio che avvicinerà il tablet di Apple al mondo MacBook.

La nuova versione della Smart Keyboard rappresenterà un ulteriore passo in avanti per gli iPad Pro che puntano a diventare delle vere e proprie alternative ai MacBook grazie anche alle nuove funzionalità di iPad OS che ha introdotto anche il supporto al mouse che dovrebbe essere ulteriormente migliorato con la nuova versione del sistema operativo.

Ricordiamo, inoltre, che il nuovo iPad Pro 2020 dovrebbe essere proposto esclusivamente in una variante da 12 pollici di diagonale. In questo modo, Apple potrebbe creare una gamma completa affiancando il nuovo iPad Pro al MacBook Air da 13 pollici, che continuerà a rappresentare l’opzione principale per gli utenti che non vogliono abbandonare MacOS, ed ai più completi e costosi MacBook Pro.

Ulteriori aggiornamenti sul nuovo iPad Pro e sulle novità che caratterizzeranno la sua scheda tecnica arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutte le novità sulla nuova generazione di tablet di Apple che dovrebbe debuttare sul finire del mese di marzo.