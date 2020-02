Vivo Z6 ufficiale il 29 febbraio con 5G e ottima batteria

La prossima settimana, più di preciso sabato 29 febbraio, sarà ufficializzato Vivo Z6: si tratta di un medio gamma, successore dell’ottimo Z5 lanciato la scorsa estate e che ben impressionò soprattutto per un rapporto qualità-prezzo davvero niente male. L’evento di presentazione si terrà in Cina ma è probabile che l’azienda asiatica alla fine opterà per uno streaming online.

Nelle ultime ore lo stesso produttore ha creato una pagina per i pre-ordini in cui lo smartphone fa bella mostra di sé nei render ufficiali. Il design cattura l’attenzione: Vivo Z6 è caratterizzato da cornici ben ottimizzate e dalla presenza di un foro nell’angolo in alto a destra del display (verrà integrata la fotocamera anteriore). Sulla scocca posteriore spicca poi il modulo rettangolare in cui verranno invece inseriti i quattro sensori fotografici ad “elle”, con la presenza anche del flash LED. Si nota, inoltre, anche il rilevatore delle impronte digitali che, quindi, non sarà integrato nello schermo.

Vivo Z6 è stato poi oggetto di un altro post su Weibo: le informazioni ufficiali confermano che a bordo ci sarà uno Snapdragon 765G di Qualcomm e quindi lo smartphone supporterà il 5G (a doppia modalità SA/NSA). Occhio anche alla super-batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida addirittura a 44 W. Il device verrà lanciato in tre colorazioni: bianca, nera e blu.