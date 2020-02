Motorola Moto G8 Power disponibile in pre-ordine su Amazon

Il nuovo Motorola Moto G8 Power, una delle novità più interessanti della fascia medio-bassa del mercato Android, è disponibile da oggi in pre-ordine su Amazon Italia. Il device può essere acquistato ad un prezzo di 249,90 Euro. Al momento, le prime consegne sono programmate per l’inizio del mese di aprile.

Si tratta, quindi, di una lunga fase di pre-ordine ma se state cercando un battery phone dalle ottime performance e non avete una necessità immediata il dispositivo è uno dei prodotti più interessanti del momento. Da notare, inoltre, che il Motorola Moto G8 Power disponibile in pre-ordine da oggi è venduto e spedito da Amazon. Ecco il link per l’acquisto:

Ricordiamo che il nuovo Motorola Moto G8 Power può contare su di un display da 6.4 pollici con foro e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 665, una garanzia di buone prestazioni per la fascia di prezzo, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

A completare le specifiche tecniche troviamo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 16 Megapixel ed una batteria da ben 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 10 con futuro aggiornamento già programmato ad Android 11.