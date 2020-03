Honor View 10 Lite sta ricevendo Android 10 in Italia

Gran bella notizia per i possessori di Honor View 10 Lite: il medio gamma dell’azienda cinese, lanciato ormai quasi due anni fa, sta infatti ricevendo in queste ore l’aggiornamento alla EMUI 10, basata su Android 10. Si tratta del secondo major update che fa capolino su questo smartphone, ad un anno esatto dal primo ad Android Pie 9. Insomma, non c’è di che lamentarsi sul fronte supporto software.

L’aggiornamento in questione è peraltro in fase di roll out anche in Italia: le prime indicazioni vedono i modelli non brandizzati già coinvolti. Non dovrebbe volerci troppo tempo (al massimo qualche giorno) prima che anche il resto delle unità in circolazione nel nostro paese ricevano la tanto sospirata notifica via OTA.

La build da tenere d’occhio è la 10.0.175(C432E5R1P3) con un peso che supera i 3.50 GB. Dopo aver installato il nuovo firmware i possessori di Honor View 10 Lite potranno godersi tutte le novità presenti sulla EMUI 10 e le patch di sicurezza Android aggiornate al mese di gennaio 2020.

Vale la pena ricordare che, come sempre, l’update può essere scaricato manualmente tramite la relativa voce nelle impostazioni di sistema.

