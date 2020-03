Vivo S6 5G, compare in un render con dual cam anteriore

E’ ancora una volta la stessa azienda a fornire qualche dettaglio sul suo prossimo smartphone di fascia medio-alta: Vivo S6 5G appare, almeno nella parte inferiore, in un teaser ufficiale che svela la porta USB di tipo C, affiancata da una griglia per lo speaker, dal microfono e dal carrellino per le SIM. Spicca, ovviamente, l’assenza del jack audio da 3.5 mm, da valutare se il produttore cinese lo piazzerà nella parte superiore o deciderà più semplicemente di eliminarlo.

Si fa notare anche la colorazione gradiente (blu e viola), mentre ricordiamo che qualche giorno fa in un teaser video era stato annunciato il supporto alla connettività 5G dual mode.

Ancora più interessante l’altra immagine, che troverete sempre in alto, diffusa da un leaker tramite Weibo. In questo caso si può notare la presenza di un foro nell’angolo in alto a destra del display, più allungato del solito: dimensioni dovute ovviamente alla presenza di una doppia fotocamera anteriore che sarà di certo una delle specifiche “top” annunciate dall’azienda nei giorni scorsi.

Non si conoscono, al momento, ulteriori dettagli su questo Vivo S6 5G: sarà interessante capire non solo la quotazione iniziale, che non dovrebbe discostarsi troppo dai recenti V19 o Z6, ma anche se lo smartphone erediterà dal processore il caratteristico modulo fotografico a rombo sul retro.