Samsung Galaxy A41 è ufficiale: ecco la scheda tecnica completa

Nella giornata di oggi, dopo i tanti rumors delle ultime settimane, Samsung ha svelato in via ufficiale il nuovo Samsung Galaxy A41, il modello più “compatto” della gamma Galaxy A 2020. Lo smartphone arriverà sul mercato nelle prossime settimane anche se, per ora, la casa coreana non ha ancora ufficializzato il prezzo e la data di uscita.

Il nuovo Samsung Galaxy A41, per quanto riguarda le specifiche tecniche, potrà contare su di un display AMOLED da 6.1 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD e sul SoC MediaTek P65 che sarà supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage interno espandibile.

Il comparto fotografico include una tripla camera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore di profondità da 5 Megapixel. La camera anteriore è da 25 Megapixel.

Da segnalare, a completare la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy A41, la presenza del sensore di impronte digitali sotto al display e della certificazione IP68. La batteria è da 3500 mAh mentre il comparto software include il sistema operativo Android 10 con One UI 2.0.

Nei prossimi giorni arriveranno maggiori informazioni su prezzo e data di uscita del nuovo Samsung Galaxy A41. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul progetto.