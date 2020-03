WhatsApp, ricomincia la lotta alle fake news con questo nuovo strumento

WhatsApp torna a dichiarare guerra alle fake news: da ormai circa un anno la popolare app di messaggistica istantanea sta studiando metodi per limitare il diffondersi di notizie non vere sul suo canale. In questi giorni di grave emergenza sanitaria, poi, si rende ancora più urgente l’adozione di misure del genere.

Ecco allora che i ragazzi di WABetaInfo hanno scovato nella versione 2.20.94 della beta di WhatsApp per Android una nuova funzionalità rivolta proprio a questo scopo. Si tratta ovviamente di uno strumento non disponibile ancora pubblicamente ma che potrebbe essere presto rilasciato anche sulla versione stabile dell’app.

L’idea è semplice ma non banale: quando si riceve un messaggio inoltrato da un qualsiasi contatto, apparirà sul lato una lente d’ingrandimento. Si tratta di una sorta di “scorciatoia” per cercare in automatico su Google il testo del messaggio e cominciare così ad avere un’idea sulla sua veridicità. Inutile sottolineare che anche con una ricerca web bisogna fare attenzione alle fonti consultate, ma di certo è un passo importante nella lotta alle fake-news.

Lo scorso anno, peraltro, proprio su WhatsApp (parliamo sempre del canale beta) era stata già provata una funzionalità simile ma che in quel caso riguardava le immagini. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno nuovi aggiornamenti a riguardo.