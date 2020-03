Vivo V19 è ufficiale: 8 GB di RAM, quad-cam posteriore e ottima batteria

E’ stato ufficializzato poche ore fa Vivo V19, smartphone che inizialmente arriverà nel mercato indonesiano prima di fare il suo approdo anche in Europa. Si tratta di un classico mid-range anche se nella sua scheda tecnica è possibile trovare elementi parecchio interessanti. Andiamo a scoprirlo meglio.

Vivo V19 si presenta con un display Super AMOLED da 6.44 pollici, con sensore per le impronte digitali integrato e caratterizzato da un foro nell’angolo in alto a destra che permette un rapporto screen to body particolarmente alto, pari al 91,38%. Il processore è lo Snapdragon 675 di Qualcomm, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e due possibili tagli di storage interno, 128 o 256 GB.

Non manca nulla sul fronte connettività (Bluetooth 5.0, USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm, dual band WiFi), mentre spicca il comparto fotografico. Detto della selfie-cam da 32 MP (f/2.45), da segnalare la quad-cam posteriore così composta: sensore principale da 48 MP (f/1.8), grandangolare da 8 MP (f/2-2) con angolo di visione da 120 gradi, sensore per le macro da 2 MP, e rilevatore della profondità da 2 MP. A chiudere il cerchio ci pensa un’ottima batteria da 4.500 mAh.

Vivo V19 arriva nelle colorazioni Crystal White e Arctic Blue e costa 4.299.000 e 4.999.000 rupie indonesiane (al cambio attuale 265 e 305 euro, versioni da 8+128 e 8+256 GB).