ZTE Axon 11 5G, altro top di gamma in arrivo: ufficiale il 23 marzo

Tramite un post condiviso sul proprio account Weibo, ZTE ha ufficializzato la data di lancio del suo prossimo top di gamma: lunedì prossimo, 23 marzo, sarà così presentato ZTE Axon 11 5G, smartphone che – come facilmente intuibile – supporterà il nuovo standard di connettività in 5G.

Contrariamente a quanto accade di solito coi primi teaser ufficiali, in questo caso l’azienda cinese non ha rivelato troppi dettagli sul device. Si fa riferimento soltanto ad un comparto fotografico particolarmente performante soprattutto grazie alle registrazioni video. Facile quindi ipotizzare che possa trattarsi della possibilità di catturare filmati con risoluzione in 8K. Staremo a vedere.

Per il resto, ad oggi non sono circolate molte indiscrezioni su ZTE Axon 11 5G. Non ci sono particolari dubbi sul fatto che a bordo troverà spazio lo Snapdragon 865 di Qualcomm, con modem X55 a garantire la connettività 5G. A tal proposito va ricordato che non si tratterà di certo di una prima assoluta per l’azienda, già capace di lanciare altri due smartphone con connettività 5G come l’Axon 10 Pro 5G e l’Axon 10s Pro 5G.

Le specifiche di quest’ultimo sono già di altissimo livello (dai 12 GB di memoria RAM ai 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.0, passando per il display AMOLED da 6.47″ in Full HD+): vedremo se ZTE Axon 11 5G sarà in grado di superarle.