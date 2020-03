Nokia 2.2, ecco l’aggiornamento ad Android 10

Rispettando in pieno le previsioni dei mesi scorsi, Nokia 2.2 ha cominciato a ricevere oggi l’aggiornamento ad Android 10. Come sempre in questi casi, è l’attivissimo Juho Sarvikas (CPO di HMD Global) ad annunciare l’inizio del roll out su questo smartphone di fascia bassa.

Mentre vi scriviamo non ci sono ancora feedback concreti sul changelog ufficiale né sui paesi in cui è già partita la distribuzione. Sarvikas non ha fatto accenno neppure a quest’ultimo particolare, così è lecito immaginare che il rilascio di Android 10 su Nokia 2.2 sia partito su scala globale. Insomma, non dovrebbero volerci molti giorni prima che la notifica via OTA arrivi anche sui modelli in circolazione in Italia.

Nokia 2.2, lo ricordiamo, è un Android One dotato di un display da 5.71″ con risoluzione in HD e caratterizzato dalla presenza di un notch. Sotto il cofano c’è un Helio A22 di MediaTek, accompagnato da 2/3 GB di memoria RAM e 16/32 GB di storage interno. Non c’è il sensore per le impronte digitali (lo sblocco del device può avvenire tramite riconoscimento del volto), mentre le fotocamere sono da 13 e 5 MP (posteriore e anteriore). La batteria (rimovibile) ha una capacità di 3.000 mAh.

Nokia 2.2 sta ricevendo in queste ore il major update ad Android 10