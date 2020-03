Samsung Galaxy A41: la scheda tecnica del nuovo mid-range “compatto” non ha più segreti

Si avvicina sempre di più il debutto del nuovo Samsung Galaxy A41, il mid-range che con il suo display da 6 pollici di diagonale sarà il più “compatto” della famiglia Galaxy A. Il device è al centro di nuove indiscrezioni in queste ore che vanno a confermarci le specifiche tecniche del progetto.

Il nuovo Samsung Galaxy A41 avrà, come detto, un display da 6 pollici. Tale display presenterà un pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e, molto probabilmente, avrà il notch e non il foro per la camera anteriore che troviamo, ad esempio, sul Galaxy A51. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC MediaTek P65 che sarà supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64/128 GB di storage interno.

A completare la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy A41 troveremo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel ed una camera anteriore da 24 Megapixel. La batteria presenterà una capacità di 3500 mAh. Il nuovo Samsung Galaxy A41 arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 10 personalizzato dalla One UI 2.0.

Maggiori dettagli sul nuovo Galaxy A41 dovrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo mid-range della casa coreana.