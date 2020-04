Honor 30 Pro e 30 Pro+ ufficiali: occhio alla fotocamera e alle prestazioni

Non solo la versione “standard” (clicca qui per saperne di più): Honor 30 Pro e 30 Pro+ completano la nuova serie presentata ieri dal produttore cinese. Parliamo, come si può facilmente intuire, dei top di gamma, caratterizzati da un’ottima fotocamera – che può reggere il paragone coi modelli equivalenti di Huawei P40 – e da prestazioni all’avanguardia. Sono poche ma comunque importanti le differenze tra questi due modelli, andiamo a scoprirle.

Su entrambi il display è “a cascata” ed è un OLED da 6.57″ in Full HD+ e con aspect ratio pari a 19.5:9; c’è il sensore per le impronte digitali integrato, un foro “allargato” per ospitare due fotocamere anteriori (da 32 e 8 MP) e, nel caso del 30 Pro+, una frequenza d’aggiornamento a 90 Hz. In comune anche il SoC, ovvero il Kirin 990 (con supporto al 5G) che già abbiamo visto a bordo degli Huawei P40. Il processore sarà supportato da 8 GB di memoria RAM (c’è anche la variante da 12 GB per il Pro 30+) e 128/256 GB di storage interno.

La fotocamera posteriore arriva con una configurazione abbastanza simile ma cambia il sensore principale. Su Honor 30 Pro è un Sony IMX600 da 40 MP (RYYB), mentre sul “fratello maggiore” troviamo un Sony IMX700 da 50 MP (RYYB). In comune: ultra wide da 16 MP, teleobiettivo da 8 MP (zoom ottico 5x e ibrido 10x) e 3D ToF.

Non c’è alcuna mancanza sul fronte connettività, mentre la batteria è da 4.000 mAh su entrambi i modelli, con ricarica rapida a 40 W; il 30 Pro+ può vantare anche la ricarica wireless a 27 W.

Honor 30 Pro e 30 Pro+ saranno disponibili in Cina dal 21 aprile nelle colorazioni bianca, nera, verde (30 Pro), argento e viola (30 Pro+). Ecco i prezzi: Honor 30 Pro costerà 3.999 e 4.399 yuan (520 e 570 euro stando al cambio attuale) nelle configurazioni da 8+128 e 8+256 GB, mentre sul 30 Pro+ si sale a 4.999 e 5.499 yuan (650 e 710 euro) per le varianti da 8+256 e 12+256 GB.