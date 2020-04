iPhone 12: quattro varianti e prezzi da 749 Euro

La nuova gamma iPhone 12 sarà costituita da quattro smartphone, tutti dotati di display OLED e di supporto al 5G. I nuovi smartphone, come evidente anche dai render diffusi oggi da Phonearena e di cui alleghiamo un’immagine in testa all’articolo, presenteranno sostanziali differenze dimensionali ma avranno praticamente lo stesso design, con il notch di dimensioni ridotte.

Secondo le informazioni diffuse in queste ore, l’entry level sarà iPhone 12 con display da 5.4 pollici di diagonale. Questo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 649 dollari che potrebbero diventare 749 Euro in Europa. iPhone 12 “Max” con display da 6.1 pollici dovrebbe costare 749 dollari, un prezzo che potrebbe tradursi in 849 Euro, risultando quindi leggermente più costoso dell’attuale iPhone 11.

La gamma Pro comprenderà iPhone 12 Pro con display da 6.1 pollici, atteso sul mercato con un prezzo di 999 dollari, che potrebbero diventare 1.049 Euro da noi, e iPhone 12 Pro Max con display da 6.7 pollici, il cui prezzo dovrebbe essere di 1.099 dollari che potrebbero diventare 1.149 Euro.

Ricordiamo che i nuovi iPhone arriveranno con diverse settimane di ritardo rispetto alle tempistiche tradizionali. Apple dovrebbe avviare le vendite della sua nuova gamma di smartphone tra la fine di ottobre e il mese di novembre. Tra le novità tecniche, oltre al nuovo SoC Apple A14 Bionic con supporto al 5G, potrebbe esserci anche un nuovo display OLED firmato Samsung con refresh rate di 90 Hz.