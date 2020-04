Samsung Galaxy Note 20 con fotocamera sotto al display? un video ufficiale potrebbe averlo confermato

Samsung ha diffuso il video ufficiale di un condizionatore smart. In questo video, che riportiamo di seguito, dopo circa 55 secondi, compare uno smartphone che viene utilizzato per gestire, a distanza, l’elettrodomestico. Il dispositivo in questione, come visibile dall’immagine in testa all’articolo, non ha il notch e non fori per la camera anteriore.

Come facilmente prevedibile, la presenza di uno smartphone con un design “full screen” in un video promozionale di Samsung ha riacceso i rumors sul nuovo Samsung Galaxy Note 20. Il prossimo top di gamma della casa coreana, che debutterà nel corso del mese di agosto, potrebbe avere un design simile a quello mostrato dallo smartphone nel video ufficiale diffuso da Samsung.

La presenza di una fotocamera anteriore sotto al display sarebbe un nuovo passo in avanti per Samsung che potrebbe abbandonare il display Infinity-O introdotto lo scorso anno. Il Samsung Galaxy Note 20 potrebbe rappresentare la soluzione ideale per introdurre questa nuova tecnologa che, inevitabilmente, diventerà un nuovo punto di riferimento del settore smartphone.

Maggiori dettagli sul futuro Samsung Galaxy Note 20 e sulle sue caratteristiche tecniche potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo, vi lasciamo di seguito il video “incriminato” che ha generato i rumors di queste ore.