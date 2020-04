Vivo Y50 è ufficiale: ecco scheda tecnica e prezzi del nuovo medio gamma

Dopo i rumors degli ultimi giorni, il produttore cinese ha deciso di alzare il sipario sul suo nuovo mid-range: da qualche ora è stato ufficializzato Vivo Y50, smartphone che inizialmente sarà commercializzato in Cambogia e probabilmente in altri mercati del sud-est asiatico. Vedremo se poi arriverà anche in Europa e in Italia.

Vivo Y50 si presenta con un display IPS con diagonale da 6.53” e con risoluzione in Full HD+, più precisamente da 2.340 x 1.080 px. Lo schermo è caratterizzato inoltre da un foro nell’angolo in alto a sinistra nel quale è integrata la fotocamera anteriore da 16 MP.

Come anticipato, il processore è lo Snapdragon 665 di Qualcomm. Il SoC dell’azienda californiana è accompagnato in questo caso da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, espandibili tramite micro SD. Sul posteriore, oltre al sensore per le impronte digitali, è piazzata una quadrupla fotocamera da 13+8+2+2 MP (quello da 8 MP è un sensore grandangolare con angolo di visione da 120 gradi).

Vale la pena sottolineare l’ottima batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15 W, mentre non si segnalano mancanze sul fronte connettività. C’è Android 10 installato di serie.

Vivo Y50 sarà disponibile dall’11 aprile, in Iris Blue e Starry Black e costerà 249 dollari.