Vivo Y50 in arrivo con super-batteria e quad-cam posteriore

Vivo Y50 dovrebbe essere il prossimo mid-range lanciato dal produttore cinese. Lo smartphone è già apparso nel database della Google Play Console e il lancio potrebbe arrivare già entro la metà di questo mese. Oggi arrivano ulteriori dettagli sulla scheda tecnica, particolarmente interessanti considerata anche l’indiscrezione sul prezzo di lancio (almeno in Cambogia).

Vivo Y50 è atteso con un display “Ultra-O”, con diagonale da 6.53 pollici e risoluzione in Full HD+, più di preciso 2.340 x 1.080 px. Lo schermo è poi caratterizzato dalla presenza di un foro, piazzato nell’angolo in alto a sinistra, dove verrà integrata la fotocamera anteriore.

A tal proposito, va segnalata la presenza di ben quattro sensori posteriori, inseriti in un modulo rettangolare e così configurati: principale da 13 MP, grandangolare da 8 MP con angolo di visione da 120 gradi, profondità da 2 MP e macro da 2 MP. Sul retro, peraltro, è posizionato anche il sensore per le impronte digitali, ben visibili anche nelle immagini che vi proponiamo in alto.

Vivo Y50 potrà poi contare su uno Snapdragon 665 a bordo: il SoC firmato Qualcomm sarà accompagnato da 6 o 8 GB di memoria RM e da uno storage interno da 128 GB. Si parla poi di una batteria da ben 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 18 W) e ad un prezzo pari a 250 dollari in Cambogia. Facile immaginare che, nel caso in cui dovesse essere ufficializzato anche in Europa, si arriverà attorno ai 350 euro nel Vecchio Continente.