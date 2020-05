Android 10 sugli smartphone Realme: ecco la roadmap

Realme è riuscita a sfondare in mercati strategici, come quello indiano, grazie ad una sapiente strategia fondata su smartphone dal rapporto qualità-prezzo pressoché imbattibile. Il sub-brand di Oppo col passare dei mesi è cresciuto, comincia ad affacciarsi anche in fasce di mercato più “prestigiose” e anche dal punto di vista del supporto software sono stati fatti sostanziosi passi in avanti.

C’è da segnalare, restando in tema software, la personalizzazione Realme UI, altra mossa vincente: asciutta e senza troppi fronzoli, ha permesso il passaggio ad Android 10 già su diversi modelli del produttore senza troppe difficoltà. Più in particolare da inizio anno il major update è arrivato già sui vari Realme XT, 5 Pro, 3 Pro, X2 Pro, X2 X, 3i e 3 (per quanto riguarda gli ultimi due il roll out è ancora in corso).

L’azienda oggi ha ufficializzato la roadmap relativa all’arrivo della nuova versione stabile della Realme UI basata ovviamente su Android 10: questo mese dovrebbe così toccare ai vari Realme 5, 5s e 5i, mentre a giugno sarà la volta di Realme 2 Pro. Verso fine estate invece verrà coinvolto anche Realme C2.

Allo stesso tempo sono stati comunicati anche gli smartphone che non riceveranno l’aggiornamento all’ultima versione del robottino verde: si tratta di Realme 1, 2, C1 e U1.