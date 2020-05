Patch di sicurezza di maggio in rilascio sui Google Pixel

Come ogni primo lunedì del mese, i Google Pixel hanno cominciato a ricevere le patch di sicurezza Android mensili, in questo caso quindi relative a maggio 2020. Si tratta di un update “standard” considerato che nel changelog ufficiale non si fa cenno a novità di particolare rilievo: c’è il riferimento ai canonici miglioramenti di stabilità del sistema e delle prestazioni generali, mentre sono compresi dei bugfix relativi ad alcuni problemi generati dal precedente aggiornamento di aprile.

Anche per le patch di sicurezza di maggio 2020 vale lo stesso discorso degli ultimi mesi: viene esclusa la prima generazione dei Pixel e i modelli coinvolti sono quindi i vari Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel C, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 e Pixel 4 XL.

L’aggiornamento è già in fase di roll out (nel giro di qualche giorno arriverà su tutte le unità) ma, come di consueto, Mountain View ha reso disponibili anche le factory image per tutti i modelli sopracitati e i file OTA. In quest’ultimo caso, vi ricordiamo che per procedere all’installazione si deve avere un device 100% stock, mentre con le factory image si deve tenere in considerazione che il dispositivo interessato viene ripristinato con conseguente perdita di tutti i dati.