LG Velvet dal vivo in un video-leak che conferma le fotocamere “a goccia”

Nonostante la presentazione sia fissata per il prossimo 7 maggio, di LG Velvet sono già stati condivisi diversi dettagli della scheda tecnica. Il produttore coreano, evidentemente, non sta nella pelle: un design “riconoscibile”, un’identità forte già a partire dal nome, la scelta di rinunciare alla fascia altissima del mercato e le particolari fotocamere posteriori potrebbero essere le armi vincenti di questo smartphone.

Oggi LG Velvet compare in un video-leak dal vivo (ve lo mostriamo in basso) in cui fa sfoggio della colorazione Aurora White. Le impressioni che si erano avute coi primi render sono confermate: molto bello il display con bordi curvi da 6.7″ in Full HD+ e con aspect ratio 20,5:9, caratterizzato peraltro da un notch a goccia peculiare.

Colpiscono anche i tre sensori fotografici posteriori “a goccia”: il principale è da 48 MP e sarà accompagnato da un grandangolare da 8 MP e un rilevatore di profondità da 5 MP. Come accennato in precedenza, LG Velvet fa all-in sulla rinuncia allo Snapdragon 865, preferendo il 765G che permetterà di posizionarsi in una fascia di mercato medio-alta pur senza rinunciare alla connettività 5G.

Vedremo se la scelta del produttore coreano si rivelerà vincente, di certo si tratta di una soluzione coraggiosa. Intanto godiamoci il video con le prime immagini dal vivo dello smartphone.