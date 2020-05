Realme Watch compare nei primi render ufficiali

Di Realme Watch sappiamo già tanto: oggi lo stesso produttore cinese ha di fatto ufficializzato estetica e alcune funzionalità del suo prossimo smartwatch che, lo ricordiamo, sarà presentato in un evento in programma il prossimo 25 maggio. Sul sito dell’azienda è così apparsa una pagina dedicata all’indossabile in cui vengono confermati diversi dettagli di cui si era già parlato negli ultimi giorni.

Confermata, ad esempio, la diagonale da 1.4 pollici del display a colori (un LCD con risoluzione da 320 x 320 px), mentre il livello di personalizzazioni sarà elevato considerato che potranno essere cambiati non solo i quadranti ma anche i cinturini.

Non sono arrivate conferme su alcune specifiche tecniche come la batteria da 160 mAh per un’autonomia prevista di 7 giorni con controllo del battito cardiaco sempre attivo, o come la certificazione IP68. Non dovrebbe esserci il GPS.

Realme Watch potrà comunque avere a disposizione una funzionalità particolarmente in voga, come il controllo del livello di ossigeno nel sangue, mentre per l’attività sportiva saranno pre-impostati 14 profili di attività diverse, tra cui calcio, basket, ciclismo e tanto altro. Interessante anche la possibilità di poter controllare direttamente la riproduzione musicale tramite lo smartphone associato, così come si potrà utilizzare la fotocamera in remoto, scattando foto o registrando video.